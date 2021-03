LIVE Sinner-Medvedev 2-6 0-0, ATP Marsiglia in DIRETTA: il russo si prende il primo set (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Medvedev CHE CHIUDE IL primo SET! russo in totale controllo in questo primo parziale senza storia. 40-30 Doppio fallo per il giocatore di Mosca. 40-15 Ace di seconda per Medvedev che si prende due set point. 30-15 Ancora il servizio è fondamentale per il russo. 15-15 Non riesce a difendersi Sinner in allungo. 0-15 Bravo Sinner a resistere ad un dritto terrificante di Medvedev. 5-2 Medvedev! Doppio break per il russo che scappa via in maniera probabilmente definitiva in questo primo parziale. Non riesce ad ottenere punti diretti dal servizio Sinner fino a questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-2CHE CHIUDE ILSET!in totale controllo in questoparziale senza storia. 40-30 Doppio fallo per il giocatore di Mosca. 40-15 Ace di seconda perche sidue set point. 30-15 Ancora il servizio è fondamentale per il. 15-15 Non riesce a difendersiin allungo. 0-15 Bravoa resistere ad un dritto terrificante di. 5-2! Doppio break per ilche scappa via in maniera probabilmente definitiva in questoparziale. Non riesce ad ottenere punti diretti dal serviziofino a questo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: a breve si parte sul centrale - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - livetennisit : ATP Doha, Marsiglia e Santiago: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 5. In campo Jannik Sinner in Francia (LIV… - zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: esame duro contro il n.3 del mondo - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: esame duro contro il n.3 del mondo - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: 12 mesi dopo, a Marsiglia sarà ancora @janniksin ???? vs @DaniilMedwed ???? Stavolta ai QF: nel 2020 agli ottavi il russo vi… -