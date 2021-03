LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: problemi tecnici per Mercedes e Haas! Ricciardo torna di nuovo in vetta, 4° Leclerc (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00 10.27 Esteban Ocon torna al lavoro con la Alpine con gomme hard, al momento in pista anche Ricciardo, Gasly, Vettel e Raikkonen, 10.24 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1 1 Daniel Ricciardo McLaren1:32.203 34 2 Pierre GASLY AlphaTauri +0.322 41 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.362 254 Charles Leclerc Ferrari +1.367 35 5 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.539 33 6 Esteban OCON Alpine +1.642 33 7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.882 34 8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +4.960 7 9 Valtteri BOTTAS Mercedes- – 1 10 Roy NISSANY Williams- – 12 10.21 Sebastian Vettel prosegue in quinta posizione e, contemporaneamente, con qualche problema di guida. ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI MOTOGP DALLE 12.00 10.27 Esteban Oconal lavoro con la Alpine con gomme hard, al momento in pista anche, Gasly, Vettel e Raikkonen, 10.24 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1 1 DanielMcLaren1:32.203 34 2 Pierre GASLY AlphaTauri +0.322 41 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.362 254 CharlesFerrari +1.367 35 5 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.539 33 6 Esteban OCON Alpine +1.642 33 7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.882 34 8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +4.960 7 9 Valtteri BOTTAS- – 1 10 Roy NISSANY Williams- – 12 10.21 Sebastian Vettel prosegue in quinta posizione e, contemporaneamente, con qualche problema di guida. ...

