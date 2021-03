L’influencer che mostra come vengono modificati i corpi sui social anche nei video

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 12 marzo 2021) Foto,e contenuti che promuovono la body positivity e che “smascherano” quelli che sono i trucchi degli influencer per apparire sempre perfetti sono sempre più frequenti. Un caso senz’altro da citare è quello delche vive a Dubai Rebecca Ferguson che, in trenta secondi, ha fatto vedere tutte le mosse per rendere la vita più stretta e le gambe più lunghe. La creazione di quel mito inarrivabile che ragazze e ragazzi – perché ci sono massicci ritocchiquando si parla dimaschili – cercano di raggiungere viene svelata e un corpo già in forma di suo diventa irreale. LEGGI>>> Milioni di like per Sara Sampaio cheuna normalità che fa scalpore App per migliorare corpo: la denuncia di Rebecca Ferguson Visualizza questo post su ...