Letta segretario, il Pd napoletano si riposiziona con un interrogativo e un paradosso (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un gesto d’amore e di generosità nei confronti della nostra comunità. Ora il PD è obbligato a cambiare radicalmente. Enrico Letta è personalità autorevole in Italia e in Europa e ciò consentirà al Pd di affrontare con maggiore forza le sfide del governo nazionale e delle prossime elezioni amministrative”. Parole e musica di Marco Sarracino, il segretario provinciale del Pd Napoli che, pur rimanendo nella componente del ministro Andrea Orlando, è pronto ad acclamare Letta nuovo segretario nazionale del Pd. Ma la scossa che ha dato la chiamata alle armi dell’ex premier, come cambia gli scenari nel Pd napoletano? Saranno sostanzialmente due i nodi da sciogliere: come reagiranno De Luca e i suoi all’avvento del nuovo segretario. E come reagirà il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un gesto d’amore e di generosità nei confronti della nostra comunità. Ora il PD è obbligato a cambiare radicalmente. Enricoè personalità autorevole in Italia e in Europa e ciò consentirà al Pd di affrontare con maggiore forza le sfide del governo nazionale e delle prossime elezioni amministrative”. Parole e musica di Marco Sarracino, ilprovinciale del Pd Napoli che, pur rimanendo nella componente del ministro Andrea Orlando, è pronto ad acclamarenuovonazionale del Pd. Ma la scossa che ha dato la chiamata alle armi dell’ex premier, come cambia gli scenari nel Pd? Saranno sostanzialmente due i nodi da sciogliere: come reagiranno De Luca e i suoi all’avvento del nuovo. E come reagirà il ...

