L’epidemia accelera | Iss | “Terapie intensive oltre soglia critica | Rt a 1 | 16”

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Nella settimana tra l’1 e il 7 marzo marzo 2021 si continua a osservare una importante accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente (225,64 per 100.000 abitanti (01/03/2021-07/03-2021) vs 194,87 per 100mila abitanti (22/02/2021-28/02/2021), (dati flusso Iss)”. È quanto si legge nell’ultimo Report sull’andamento dell’epidemia redatto dall’Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute.