Lazio-Torino, niente 3-0 a tavolino: la partita va rigiocata (Di venerdì 12 marzo 2021) Il giudice sportivo ha sciolto la riserva in merito al caso "Lazio-Torino", partita in programma lo scorso 2 marzo e rinviata causa Covid Lazio-Torino si giocherà. È arrivata oggi l'attesa decisione del Giudice Sportivo in merito al rinvio della partita in programma lo scorso 2 marzo valevole per la 25° giornata di Serie A. Rinvio, come noto, causato dal gran numero di contagi da Covid-19 che hanno contraddistinto le ultime settimane della squadra piemontese. niente sconfitta per 3-0 a tavolino per i granata, dunque. Il primo grado di giustizia sportiva federale ha infatti ravvisato l'esistenza di una causa di forza maggiore. La partita si dovrà disputare e sarà il rettangolo di gioco a decretare il verdetto. Ora la palla passa ...

TuttoMercatoWeb : Lazio-Torino, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo! Niente 3-0 a tavolino, si dovrà giocare - TgLa7 : ++ #Calcio, giudice: '#Lazio-#Torino va giocata, no a sanzioni a Toro' ++ Granata non si erano presentati per quarantena #Asl - capuanogio : +++ Nessuna sanzione al @TorinoFC_1906 per la mancata presentazione in #LazioTorino. Il Giudice sportivo riconosce… - forzaroma : Giudice Sportivo, #LazioTorino: nessuna sanzione ai granata, la partita dovrà giocarsi #SerieATIM - laziolibera : Lazio-Torino, il giudice sportivo non dà il 3-0 a tavolino -