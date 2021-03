Lapo Elkann | l' omaggio al nonno Gianni Agnelli per i 100 anni

(Di venerdì 12 marzo 2021) In occasione del centesimoversario della nascita diha voluto renderealsu Twitter in modo creativo dando vita alle #24oredi

In occasione del centesimo anniversario della nascita di Gianni Agnelli,ha voluto rendere omaggio al nonno su Twitter in modo creativo dando vita alle #24oredigianniagnelli.Su twitter le frasi iconiche pronunciate nel corso della sua vita dall'Avvocato Agnelli. E' #24oredigianniagnelli, l'omaggio cheha voluto realizzare nel giorno dei 100 anni dalla nascita del nonno, Gianni Agnelli. 'Mio nonno è stato e sarà per sempre - ha detto- una risorsa fondamentale di energia e ...tra gli ospiti in studio ci sarà Ginevra Elkann, sorella di Lapo per la prima volta a Verissimo. Anche Sabrina Ferilli, sarà ospite del talk show, l'attrice parlerà del suo prossimo progetto, la ...Portava rispetto e trattava con rispetto. Ascoltava con rispetto. Mi diceva sempre: sai, Lapo, la gente ti chiama e tu devi richiamarla entro la giornata, anche se magari è una rottura di scatole, ...