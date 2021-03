Intervento riuscito per Vidal Nei prossimi giorni via al percorso di riabilitazione

(Di venerdì 12 marzo 2021)al ginocchioper Arturo. A darne notizia la stessa Inter attraverso un comunicato ufficiale: “Nella mattinata di oggi Arturoè stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, achirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro. L’è perfettamente. Il giocatore lascerà l’ospedale nelle prime ore del pomeriggio e neicomincerà la fase riabilitativa”. Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Inter : ?? | REPORT @kingarturo23 sottoposto a intervento - perfettamente riuscito - al ginocchio sinistro ?? - emergenzavvf : #vigilidelfuoco in aiuto di un #delfino bloccato vicino alla riva: soccorso riuscito, con il cetaceo che ha ripreso… - CinqueNews : Vidal, intervento al ginocchio perfettamente riuscito - radio_milano : RT @Inter: ?? | REPORT @kingarturo23 sottoposto a intervento - perfettamente riuscito - al ginocchio sinistro ?? - ffalcone9938 : RT @Inter: ?? | REPORT @kingarturo23 sottoposto a intervento - perfettamente riuscito - al ginocchio sinistro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Intervento riuscito

L'è perfettamente. Il 33enne centrocampista cileno dell'Inter lascerà l'ospedale nelle prime ore del pomeriggio e nei prossimi giorni comincerà la fase riabilitativa.... come comunicato dalla società nerazzurra attraverso un report medico apparso sui propri canali ufficiali, è stato sottoposto nella mattinata di venerdì 12 marzo a achirurgico in ...Massa-carrara. Il comitato Covid lo ha voluto “importare” lui dal Piemonte, dove in piena prima ondata lo convocava ogni giorno. A Massa Carrara il prefetto Claudio Ventrice ha portato il “modello Pie ...Torino-Inter, indisponibile Vidal dopo l'intervento al ginocchio. A centrocampo torna Eriksen: di seguito le ultime di formazione.