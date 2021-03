Installata la videosorveglianza anche nel sottopasso delle rane | più sicurezza pure per gli allagamenti

(Di venerdì 12 marzo 2021) MAROTTA - Per incrementare ladei sottopassi carrabili di Marotta, l'amministrazione comunale ha predisposto un nuovo sistema di controllo e allertamento. Si è partiti da quelli di via ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Installata videosorveglianza

Corriere Adriatico

MAROTTA - Per incrementare la sicurezza dei sottopassi carrabili di Marotta, l'amministrazione comunale ha predisposto un nuovo sistema di controllo e allertamento. Si è partiti da quelli di via ......del nucleo investigativo hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di... Un'ulteriore telecameranei pressi della sua abitazione ha poi scongiurato ogni dubbio ...Violati i sistemi di Verkada, startup della Silicon Valley. Le sue telecamere presenti in ospedali, carceri, scuole e stazioni di polizia, oltre che in Tesla e Cloudflare. (ZEUS News) ...L'Europarlamento chiede telecamera per la videosorveglianza a bordo delle navi a rischio violazione e origine tracciabile dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La decisione finale verrà negozi ...