Il marito di Guendalina Tavassi interviene dopo la separazione: “Farò di tutto per farmi perdonare!” – VIDEO (Di venerdì 12 marzo 2021) Guendalina Tavassi ha confermato di essersi separata dal marito Umberto D’Aponte ma di vivere con lui per il bene dei bambini (la coppia ha due figli). L’imprenditore campano dopo la diretta della moglie, ha voluto fare delle precisazioni. Il marito di Guendalina Tavassi interviene: “Farò di tutto per farmi perdonare!” Voglio mettere un punto a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 12 marzo 2021)ha confermato di essersi separata dalUmberto D’Aponte ma di vivere con lui per il bene dei bambini (la coppia ha due figli). L’imprenditore campanola diretta della moglie, ha voluto fare delle precisazioni. Ildi: “diper” Voglio mettere un punto a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Il marito di Guendalina Tavassi interviene dopo la separazione, parla Umberto D’Aponte: “Farò di tutto per farmi pe… - zazoomblog : Guendalina Tavassi e il marito si sono lasciati: “Eravamo separati in casa da mesi” - #Guendalina #Tavassi #marito - zazoomblog : Umberto D’Aponte il marito di Guendalina Tavassi dopo l’annuncio della separazione: “Chiedo scusa a lei voglio rico… - StraNotizie : Umberto D’Aponte, il marito di Guendalina Tavassi dopo l’annuncio della separazione: “Chiedo scusa a lei, voglio ri… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Guendalina Tavassi, è finita con il marito Umberto: «Separati in casa, ma basta illazioni» -