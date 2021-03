Il giallo di Lucia Raso | la veronese precipitata in Baviera dall’appartamento del fidanzato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021) E’ costellata di punti oscuri la morte di, giovane 36enneche ha perso la vita martedì notte a Landshut, in. Qualche giorno prima scherzava sui social, e poi il volo mortale dalla finestra dell’appartamento del, Christian Treo, trasferitosi in Germania per lavorare come pizzaiolo, e a cuifaceva visita in quei giorni. Perché lei, invece, era rimasta a Verona, al negozio di Yves Rocher di via Mazzini, dove faceva la commessa. I dubbi sulla vicenda sono molteplici: a partire dalla comunicazione della tragedia avvenuta con oltre 20 ore di ritardo, fino alla comunicazione fatta solo ai genitori di Christian, non a quelli della fidanzata che, da allora, stanno “combattendo in tutti i modi e le sedi possibili per avere verità e giustizia”. Era ...