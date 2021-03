Giro di ambasciatori nelle sedi chiave: Zappia prima donna nella sede di Washington. L’ex consigliere diplomatico di Conte Benassi all’Ue (Di venerdì 12 marzo 2021) Il ministero degli Esteri rimescola le carte nelle sedi diplomatiche più importanti per l’Italia e ufficializza una serie di nomine nelle ambasciate italiane all’estero. Innanzitutto prende una decisione senza precedenti nella storia italiana: Mariangela Zappia, ex consigliera diplomatica nei governi Renzi e Gentiloni, sarà la prima donna a ricoprire la carica di ambasciatrice negli Stati Uniti, nella sede di Washington. La 62enne prende il posto di Armando Varricchio, ex consigliere diplomatico con i premier Letta e Renzi, che però andrà a ricoprire lo stesso ruolo nell’importante sede di Berlino, prendendo il posto di Luigi Mattiolo, chiamato dal premier Mario Draghi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Il ministero degli Esteri rimescola le cartediplomatiche più importanti per l’Italia e ufficializza una serie di nomineambasciate italiane all’estero. Innanzitutto prende una decisione senza precedentistoria italiana: Mariangela, ex consigliera diplomatica nei governi Renzi e Gentiloni, sarà laa ricoprire la carica di ambasciatrice negli Stati Uniti,di. La 62enne prende il posto di Armando Varricchio, excon i premier Letta e Renzi, che però andrà a ricoprire lo stesso ruolo nell’importantedi Berlino, prendendo il posto di Luigi Mattiolo, chiamato dal premier Mario Draghi ...

Advertising

GianniRosini : Giro di ambasciatori nelle sedi chiave: Zappia prima donna nella sede di Washington. L’ex consigliere diplomatico d… - DanielaColi2 : Nel giro di 24 ore gli ambasciatori UK a Pechino e Dehli sono stati convocati per reprimende per articoli negativi… - ladycast_catia : Piuttosto a che titolo va in giro dagli ambasciatori. Può essere che il fantasma #Draghi lo abbia nominato inviato… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro ambasciatori Valzer di ambasciatori, Zappia prima donna negli Usa Giro di nomine nei posti chiave della diplomazia italiana, da New York a Berlino, a partire dalla sede di Washington, che sarà guidata da Mariangela Zappia, prima donna a rappresentare l'Italia nei ...

Chi sono i nuovi ambasciatori italiani a Washington, Berlino, Bruxelles e Tokyo Varricchio e Benassi aspiravano da tempo al ruolo più ambito tra i diplomatici, la Segreteria generale, oggi tenuta da Elisabetta Belloni, e questo aveva frenato da tempo il giro di nomine. Se ...

Chi sono i nuovi ambasciatori italiani a Washington, Berlino, Bruxelles e Tokyo Linkiesta.it Valzer di ambasciatori, Zappia prima donna negli Usa Giro di nomine nei posti chiave della diplomazia italiana, da New York a Berlino, a partire dalla sede di Washington, che sarà guidata da Mariangela Zappia, prima donna a rappresentare l’Italia nei ra ...

Le nomine alla FarnesinaChi sono i nuovi ambasciatori italiani a Washington, Berlino, Bruxelles e Tokyo Mariangela Zappia andrà negli Stati Uniti, Piero Benassi alla rappresentanza permanente presso l’Unione europea, Armando Varricchio in Germania al posto di Luigi Mattiolo. Resta “scoperta” la sede pre ...

di nomine nei posti chiave della diplomazia italiana, da New York a Berlino, a partire dalla sede di Washington, che sarà guidata da Mariangela Zappia, prima donna a rappresentare l'Italia nei ...Varricchio e Benassi aspiravano da tempo al ruolo più ambito tra i diplomatici, la Segreteria generale, oggi tenuta da Elisabetta Belloni, e questo aveva frenato da tempo ildi nomine. Se ...Giro di nomine nei posti chiave della diplomazia italiana, da New York a Berlino, a partire dalla sede di Washington, che sarà guidata da Mariangela Zappia, prima donna a rappresentare l’Italia nei ra ...Mariangela Zappia andrà negli Stati Uniti, Piero Benassi alla rappresentanza permanente presso l’Unione europea, Armando Varricchio in Germania al posto di Luigi Mattiolo. Resta “scoperta” la sede pre ...