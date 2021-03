F.1, Test Bahrain - Verstappen il più veloce nella prima giornata (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Mondiale di Formula 1 2021 è finalmente nel vivo con la prima delle tre giornate di Test invernali di quest'anno. In una lunga giornata di prove, caratterizzata da una vera e propria tempesta di sabbia e dal vento forte, team e piloti hanno avuto l'occasione di scendere in pista e iniziare il vero lavoro di sviluppo delle nuove vetture. La classifica dei tempi è chiaramente poco indicativa al momento, ma i primi riferimenti ci parlano di una Red Bull Honda competitiva che ha permesso a Max Verstappen di chiudere la prima giornata di prove con il miglior tempo, dopo aver fermato il cronometro sull'1:30.674. Alle sue spalle, troviamo la McLaren Mercedes di Lando Norris e la Alpine Renault di Esteban Ocon. Per la Mercedes un inizio claudicante. Siamo talmente abituati a vederli ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Mondiale di Formula 1 2021 è finalmente nel vivo con ladelle tre giornate diinvernali di quest'anno. In una lungadi prove, caratterizzata da una vera e propria tempesta di sabbia e dal vento forte, team e piloti hanno avuto l'occasione di scendere in pista e iniziare il vero lavoro di sviluppo delle nuove vetture. La classifica dei tempi è chiaramente poco indicativa al momento, ma i primi riferimenti ci parlano di una Red Bull Honda competitiva che ha permesso a Maxdi chiudere ladi prove con il miglior tempo, dopo aver fermato il cronometro sull'1:30.674. Alle sue spalle, troviamo la McLaren Mercedes di Lando Norris e la Alpine Renault di Esteban Ocon. Per la Mercedes un inizio claudicante. Siamo talmente abituati a vederli ...

