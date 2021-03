Elle Macpherson senza veli in piscina | a 56 anni è ancora “The Body”

VanityFairIt : L'ex top australiana pubblica su Instagram uno scatto senza veli, dimostrando che il suo appellativo «The Body» res… -

Ultime Notizie dalla rete : Elle Macpherson

Today

Alta un metro e 82, con le sue misure da capogiro (92 - 62 - 89),non risente affatto del passare del tempo . L'ex super modella degli anni Novanta - Duemila, per tutti "The Body", ha da poco pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto bollente, ...Prima come business woman, investendo insieme a Claudia, Naomi ednella catena Fashion Cafe . Poi come contributor per i magazine Marie Claire, Yoga Journal, Teen Vogue e Huffington ...Ma per loro la gravità sembra avere altre leggi e tempi. Una su tutte, l’ex super top model australiana Elle Macpherson. 182 cm di altezza e delle gambe infinite. Una che già ai tempi del suo ...L'ex top australiana pubblica su Instagram uno scatto senza veli, dimostrando che il suo appellativo «The Body» resta assolutamente attuale. Abbiamo chiesto a un'esperta i consigli per la beauty routi ...