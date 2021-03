Draghi parlerà di AstraZeneca e Sputnik V. L’agenda di oggi (Di venerdì 12 marzo 2021) oggi Consiglio dei ministri in mattinata per il varo della stretta, concordata con le Regioni, delle misure anti Covid. L’Italia si colorerà prevalentemente di rosso. Nel pomeriggio invece a Fiumicino il premier Draghi visiterà un centro vaccinale, con punto stampa. Sul tavolo la questione proprio del piano vaccinale, dopo lo stop ad un lotto di AstraZeneca e le pressioni per validare anche Sputnik V. La giornata prevede anche diversi indicatori economici nazionali e internazionali. Nel fine settimana si riunisce invece l’assemblea nazionale del Pd dopo le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti. Questi i principali appuntamenti dei prossimi giorni: Venerdì 12 – Roma, Consiglio dei ministri. – Roma, l’Istat diffonde i dati sul mercato del lavoro nel quarto trimestre 2020. – Bruxelles, diffusione dei dati su ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 marzo 2021)Consiglio dei ministri in mattinata per il varo della stretta, concordata con le Regioni, delle misure anti Covid. L’Italia si colorerà prevalentemente di rosso. Nel pomeriggio invece a Fiumicino il premiervisiterà un centro vaccinale, con punto stampa. Sul tavolo la questione proprio del piano vaccinale, dopo lo stop ad un lotto die le pressioni per validare ancheV. La giornata prevede anche diversi indicatori economici nazionali e internazionali. Nel fine settimana si riunisce invece l’assemblea nazionale del Pd dopo le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti. Questi i principali appuntamenti dei prossimi giorni: Venerdì 12 – Roma, Consiglio dei ministri. – Roma, l’Istat diffonde i dati sul mercato del lavoro nel quarto trimestre 2020. – Bruxelles, diffusione dei dati su ...

