DPCM Draghi: da lunedì Zona Rossa per 16 regioni tra cui Lazio, Piemonte e Lombardia? (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi Mario Draghi annuncerà il nuovo DPCM di Marzo 2021 che sarà attivo a partire già da lunedì 15 e che porterà con ogni probabilità ben 16 regioni a diventare Zona Rossa, scatenando di fatto un nuovo lockdown in quasi tutto il paese. Nel nuovo DPCM cambierà infatti il criterio per far scattare la Zona Rossa, portandolo a 250 contagi a settimana ogni centomila abitanti (in Lombardia siamo ad esempio oltre quota 300). Vediamo allora cosa si potrà fare e cosa no in Zona Rossa e i colori delle regioni. Nuovo DPCM Zona Rossa in Lombardia, Piemonte, Veneto: tutti i colori delle ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi Marioannuncerà il nuovodi Marzo 2021 che sarà attivo a partire già da15 e che porterà con ogni probabilità ben 16a diventare, scatenando di fatto un nuovo lockdown in quasi tutto il paese. Nel nuovocambierà infatti il criterio per far scattare la, portandolo a 250 contagi a settimana ogni centomila abitanti (insiamo ad esempio oltre quota 300). Vediamo allora cosa si potrà fare e cosa no ine i colori delle. Nuovoin, Veneto: tutti i colori delle ...

