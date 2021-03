Domenica In sospeso? Paura in Rai: il rischio è molto alto (Di venerdì 12 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Domenica In sospeso per questa settimana? Il rischio è davvero molto alto questa volta: Mara Venier potrebbe non andare in onda. Domenica In a rischio sospensione questo week-end? La puntata del 14 marzo 2021 è ad alto rischio dal momento che, come riporta Blogo, una parte del gruppo di lavoro di Mara Venier sembra essere Leggi su youmovies (Di venerdì 12 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Inper questa settimana? Ilè davveroquesta volta: Mara Venier potrebbe non andare in onda.In asospensione questo week-end? La puntata del 14 marzo 2021 è addal momento che, come riporta Blogo, una parte del gruppo di lavoro di Mara Venier sembra essere

Ultime Notizie dalla rete : Domenica sospeso AstraZeneca, perché Danimarca, Norvegia e Islanda hanno sospeso il vaccino Domenica scorsa anche l'Austria aveva sospeso la somministrazione di un lotto di vaccini AstraZeneca (il numero ABV5300) in seguito al decesso di una donna per trombosi multipla e il ricovero di un'...

Il Covid si deve curare prima a domicilio ... Consulta: no a misure di minor rigore da parte delle Regioni La Corte costituzionale ha sospeso ... che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio, sulla... Covid, Azzolina: il 7 gennaio si ...

Domenica In sospeso? Paura in Rai: il rischio è molto alto YouMovies Acea deve effettuare dei lavori urgenti: stop all'acqua in alcune vie di Albano Acea Ato 2 comunica che per effettuare improrogabili interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l'efficienza del servizio, sabato 13 marzo 2021 si rende necessario sospendere il fluss ...

AstraZeneca, perché Danimarca, Norvegia e Islanda hanno sospeso il vaccino Stop cautelare dopo alcuni coaguli di sangue. Indagini su tre vittime in Italia, ritirato un lotto. Draghi sente von der Leyen: «Nessun legame con la trombosi» ...

