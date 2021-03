Covid: Gb, decessi in calo, oltre 23,3 mln di vaccinati con prima dose (Di venerdì 12 marzo 2021) Londra, 12 mar. (Adnkronos) – Le autorità britanniche riferiscono che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 175 nuovi decessi da Covid-19 tra le persone risultate positive nei 28 giorni precedenti la morte. Il dato sui decessi indica un calo del 35,4% nel raffronto tra gli ultimi sette giorni e i sette giorni precedenti. Il totale delle vittime britanniche sale a 125.343. I nuovi contagi accertati sono stati invece 6.609, a fronte di 1.614.145 test effettuati. Nel raffronto tra i contagi degli ultimi sette giorni e la settimana precedente, il calo è del 7,3%. Il totale dei contagi accertati dall’inizio della pandemia è 4.248.286. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Londra, 12 mar. (Adnkronos) – Le autorità britanniche riferiscono che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 175 nuovida-19 tra le persone risultate positive nei 28 giorni precedenti la morte. Il dato suiindica undel 35,4% nel raffronto tra gli ultimi sette giorni e i sette giorni precedenti. Il totale delle vittime britanniche sale a 125.343. I nuovi contagi accertati sono stati invece 6.609, a fronte di 1.614.145 test effettuati. Nel raffronto tra i contagi degli ultimi sette giorni e la settimana precedente, ilè del 7,3%. Il totale dei contagi accertati dall’inizio della pandemia è 4.248.286. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

