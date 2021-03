Covid: Draghi, 'prolungamento cig e finanziamento strumenti contrasto povertà' (Di venerdì 12 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene al Centro vaccinale anti-Covid di Fiumicino. In diretta - riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - Agenzia_Ansa : La visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi al centro vaccinale dell'aeroporto di Fiumicino - LA DIRETTA -… - giellevu : *** #Draghi: 'ora #vaccini anche in aziende, palestre e parcheggi ?? per cambio di passo avremo bisogno dell'aiuto d… - news_mondo_h24 : Draghi: “Misure necessarie. Presto un nuovo scostamento di bilancio” -