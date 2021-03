Coronavirus, stretta a Pasqua: tutta Italia in zona rossa (ad eccezione delle zone bianche) (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha appena varato un nuovo decreto legge (e non un dpcm) per le restrizioni che entreranno in vigore dal 15 marzo e comprenderanno Pasqua. Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, ha espresso un giudizio positivo sul decreto che permette ai presidenti di Regione di “prendere misure provinciali”. Pasqua IN zona L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha appena varato un nuovo decreto legge (e non un dpcm) per le restrizioni che entreranno in vigore dal 15 marzo e comprenderanno. Stefano Bonaccini, presidente della ConferenzaRegioni, ha espresso un giudizio positivo sul decreto che permette ai presidenti di Regione di “prendere misure provinciali”.INL'articolo

Advertising

petergomezblog : Coronavirus, governo verso la nuova stretta: oggi il vertice di maggioranza con il Cts - askanews_ita : Il governo approva il nuovo dl #Covid19 (stretta e #Pasqua in #zonarossa) - Laura64135537 : RT @Adri19510: BRAVI E MI RACCOMANDO DI TENERE I PORTI APERTI !!!!!!! Coronavirus, Pasqua in lockdown e abolite le zone gialle: i provvedim… - PaolaAnna8 : RT @GeMa7799: Tutta Italia in lockdown a Pasqua e zone gialle cancellate: ufficiale, Speranza ci chiude in casa e butta la chiave...FINE PE… - Pzzglc67d03 : RT @Adri19510: BRAVI E MI RACCOMANDO DI TENERE I PORTI APERTI !!!!!!! Coronavirus, Pasqua in lockdown e abolite le zone gialle: i provvedim… -