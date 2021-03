Cinema in lutto, è morto Cliff Simon (Di venerdì 12 marzo 2021) Cliff Simon è morto all’età di 58 anni. L’attore sudafricano è stata vittima di un incidente di kiteboarding. TOPANGA (STATI UNITI) – lutto nel mondo del Cinema. E’ morto all’età di 58 anni Cliff Simon, conosciuto da tutti per aver preso parte alla famosa serie tv di fantascienza Stargate SG1. La notizia della scomparsa dell’attore è stata data dalla moglie con un post sui social. Il decesso, secondo quanto scritto dalla compagna, è avvenuto in seguito ad un incidente di kiteboarding. Cliff Simon morto La notizia scomparsa di Cliff Simon è stata data dalla moglie con un post sui social. “E’ con immenso dolore – si legge nella breve nota, riportata dal ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021)all’età di 58 anni. L’attore sudafricano è stata vittima di un incidente di kiteboarding. TOPANGA (STATI UNITI) –nel mondo del. E’all’età di 58 anni, conosciuto da tutti per aver preso parte alla famosa serie tv di fantascienza Stargate SG1. La notizia della scomparsa dell’attore è stata data dalla moglie con un post sui social. Il decesso, secondo quanto scritto dalla compagna, è avvenuto in seguito ad un incidente di kiteboarding.La notizia scomparsa diè stata data dalla moglie con un post sui social. “E’ con immenso dolore – si legge nella breve nota, riportata dal ...

Advertising

news_mondo_h24 : Cinema in lutto, è morto Cliff Simon - infoitcultura : Lutto nel cinema, addio a Cetty Sommella: attrice e moglie di Nando Paone - vuoiC0ndurreTu : RT @ziaaLai: In lutto per Francesco che oggi non pubblicherà stories e non ci farà avere cinema perché la gente è stupida ed irrispettosa.… - EleMellea : RT @ziaaLai: In lutto per Francesco che oggi non pubblicherà stories e non ci farà avere cinema perché la gente è stupida ed irrispettosa.… - Theresa_030 : RT @ziaaLai: In lutto per Francesco che oggi non pubblicherà stories e non ci farà avere cinema perché la gente è stupida ed irrispettosa.… -