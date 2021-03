Calciomercato Juventus | niente rivoluzioni | un nome in cima alla lista di Paratici

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 marzo 2021): non ci sarannoin estate.ha unindegli acquisti L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle possibili scelte future didella. Secondo La Rosea, in estate non dovrebbero esserci, né acquisti pluri-milionari, dando fiducia a quei giovani che si sono ben inseriti nell’ambiente bianconero: Matthijs de Ligt, Federico Chiesa, Weston McKennie, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Merih Demiral, Arthur. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Il primo, invece, per rinforzare la rosa dovrebbe essere quello ...