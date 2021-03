Bloccato lotto ABV2856 Astrazeneca in Fvg (Di venerdì 12 marzo 2021) “La Direzione centrale Salute ha provveduto a bloccare immediatamente in Friuli Venezia Giulia, a scopo precauzionale, l’utilizzo del lotto di vaccino Astrazeneca ABV2856 come da indicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa)”. “In relazione alla decisione di vietare l’utilizzo sul territorio nazionale del lotto ABV2856 del vaccino Astrazeneca – spiega il vicegovernatore – la Regione conferma di aver ricevuto un quantitativo di dosi del lotto segnalato. Dal momento in cui ci è giunta la comunicazione, le dosi in nostro possesso sono state poste immediatamente accantonate e messe a disposizione degli uomini del Nas che procederanno al sequestro”. Lo rende noto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi Leggi su udine20 (Di venerdì 12 marzo 2021) “La Direzione centrale Salute ha provveduto a bloccare immediatamente in Friuli Venezia Giulia, a scopo precauzionale, l’utilizzo deldi vaccinocome da indicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa)”. “In relazione alla decisione di vietare l’utilizzo sul territorio nazionale deldel vaccino– spiega il vicegovernatore – la Regione conferma di aver ricevuto un quantitativo di dosi delsegnalato. Dal momento in cui ci è giunta la comunicazione, le dosi in nostro possesso sono state poste immediatamente accantonate e messe a disposizione degli uomini del Nas che procederanno al sequestro”. Lo rende noto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi

MediasetTgcom24 : Distribuito in tutta Italia il lotto Astrazeneca bloccato #Coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Sono in corso in tutta Italia i sequestri da parte dei Nas delle dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 blo… - Adnkronos : #Vaccino #Astrazeneca sospeso, già usate 18.194 dosi del lotto bloccato - Juventa55317671 : RT @AmbrosinoSalva3: Hanno bloccato il lotto del vaccino Astra*Zeneca? Secondo me li possono buttare via tutti tranquillamente, il venticel… - maria988 : RT @XIIIr3d: 'Bloccato vaccino Astrazeneca' 'Bloccato via AIFA UN LOTTO del vaccino AZ' 'Il lotto danese non è stato distribuito in Italia… -