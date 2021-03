Benevento | Glik | «Screzi superati | remiamo tutti nella stessa direzione»

(Di venerdì 12 marzo 2021) Kamilha parlato del momento che si sta vivendo in casaKamil, difensore del, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno dove ha parlato del momento che si sta vivendo in casa giallorossa. «Lavoriamo con entusiasmo ein spogliatoio avvengono in tutte le squadre, ma noi siamo artefici del nostro destino e sfido chiunque a inizio campionato a sistemarci dove siamo adesso. Abbiamo retto contro le big, ora dobbiamo affrontare tutte le gare con la testa perché sono tutte difficili». Leggi su Calcionews24.com

Il difensore polacco Kamilha parlato del momento che si sta vivendo in casa ...... sabato ore 18, problemi sulle corsie difensive Pippo Inzaghi non recupera Depaoli, anzi. ... Con Schiattarella,e Foulon diffidati attenzione anche a possibili alternative Fiorentina, ...Kamil Glik ha parlato del momento che si sta vivendo in casa Benevento. Kamil Glik, difensore del Benevento, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno dove ha parl ...Benevento-Fiorentina sfida valida per la 27° giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come assistere al match in tv e streaming.