Belen Rodriguez distrutta per Corona: “Ho pianto tanto ieri, ha bisogno di aiuto” (Di venerdì 12 marzo 2021) Belen Rodriguez ha commentato ai microfoni di Adnkronos la situazione relativa a Fabrizio Corona, suo ex fidanzato storico. L'ex paparazzo ha infatti cercato di farsi del male in seguito alla notizia dell'arresto e il conseguente ricovero nel reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda di Milano. «ieri ho pianto tanto, quei video sono una richiesta di aiuto... Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram? Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto», ha ... Leggi su golssip (Di venerdì 12 marzo 2021)ha commentato ai microfoni di Adnkronos la situazione relativa a Fabrizio, suo ex fidanzato storico. L'ex paparazzo ha infatti cercato di farsi del male in seguito alla notizia dell'arresto e il conseguente ricovero nel reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda di Milano. «ho, quei video sono una richiesta di... Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram? Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che hadi», ha ...

