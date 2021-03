AstraZeneca, in Piemonte verifiche dei Nas sul lotto ritirato (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche il Piemonte ha ritirato il lotto di vaccino AstraZeneca ABV2856 dopo che sono state registrate pericolose reazioni. Su queste dose di vaccino stanno effettuando delle verifiche i carabinieri dei Nas Nelle scorse ore l’Unità di crisi regionale ha dato disposizione alle Asl Piemontesi di sospendere la somministrazione dei vaccini appartenenti a questo lotto dopo che l’Aifa ha ha deciso di sospenderne in via precauzionale l’utilizzo per delle morti sospette avvenute, dopo la somministrazione del farmaco, in Sicilia e Campania. Al momento non sono state segnalate criticità particolari da parte di chi ha ricevuto il farmaco in Piemonte. L’Unità di crisi regionale prosegue comunque il monitoraggio già attivo per la verifica di eventuali ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche ilhaildi vaccinoABV2856 dopo che sono state registrate pericolose reazioni. Su queste dose di vaccino stanno effettuando dellei carabinieri dei Nas Nelle scorse ore l’Unità di crisi regionale ha dato disposizione alle Aslsi di sospendere la somministrazione dei vaccini appartenenti a questodopo che l’Aifa ha ha deciso di sospenderne in via precauzionale l’utilizzo per delle morti sospette avvenute, dopo la somministrazione del farmaco, in Sicilia e Campania. Al momento non sono state segnalate criticità particolari da parte di chi ha ricevuto il farmaco in. L’Unità di crisi regionale prosegue comunque il monitoraggio già attivo per la verifica di eventuali ...

