Amici 2021 | Stefano De Martino giudice del serale di Maria De Filippi

Leggi su dilei

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ci sarà ancheDeneldi. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da 361Magazine, il conduttore sarebbe stato arruolato daDeper prendere parte alla giuria dello show. Sono diciassette i talenti, fra ballerini e cantanti, che si sfideranno per conquistare il primo premio nel talent per un totale di otto puntate. Il regolamento, come già accaduto in passato, potrebbe subire qualche cambiamento, mentre il cast è ancora in fase di definizione.Deavrebbe chiamato oltre aDeanche l’amica Sabrina Ferilli che era già stataduranteSpeciali. Attualmente il conduttore ed ex marito di ...