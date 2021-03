Alfonso Signorini | Denigra Carlotta Dell’Isola! La Risposta Di Lei!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip è da poco terminato. Adè stato chiesto di stilare la classifica dei concorrenti che più gli sono piaciuti e quelli invece che lo hanno deluso.Dell’Isola, replica in maniera piccata, al conduttore! Grande Fratello Vip:in un’intervista, parla del suo percorso, insieme ai coinquilini ed agli opinionisti. Ecco cosa dice di loro! La casa più spiata dagli italiani, quella del Grande Fratello Vip, ha chiuso, almeno per questa stagione il suo sipario., è stato intervistato in queste ore, dal giornalista della rivista “Tv Sorrisi e Canzoni”, nella quale gli è stato chiesto di stilare chi secondo lui si è messo più in gioco tra i coinquilini e chi invece sempre secondo lui, è stato ...