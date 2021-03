 Zingaretti benedice Letta | È la soluzione più forte e autorevole

Leggi su agi

(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - "Sono convinto che lapiùedper prendere il testimone della segreteria sia Enrico Letta". Lo scrive in un post su Facebook Nicola. Prosegue l'ex segretario dem riferendosi a Letta: "La sua forza ezza sono la migliore garanzia per un rilancio della nostra sfida di grande partito popolare, vicino alle persone e non alle polemiche. Promotore di un progetto per l'Italia e l'Europa e baricentro di qualsiasi alternativa alle destre. Tutto il sistema politico italiano sta ridefinendosi. Il Pd con Letta definirà un suo profilo adeguato e competitivo". Quanto al governo Draghi, Zingaretti tiene a sottolineare che "l'Italia è in buone mani. Dopo l'irresponsabile crisi, che ha portato alla caduta del Governo Conte, sono soddisfatto si sia giunti a ...