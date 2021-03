Vela | Mattia Camboni e Giorgia Speciale continuano a sognare in grande dopo tre giornate agli Europei RS | X

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 marzo 2021) Anche la terza giornata di gara è andata in archivio a Vilamoura (Portogallo) per i Campionati2021 di RS:X, con l’Italia che resta pienamente in corsa per le mede in entrambe le flotte quando mancano un massimo di tre regate prima della Medal Race di sabato. Le condizioni meteo sono state ottimali e hanno consentito il regolare svolgimento di tre prove per entrambe le competizioni, con un vento abbastanza stabile ed in progressivo aumento nel corso del pomeriggio. In campo maschilesi conferma in seconda piazza overall con 20 punti grazie ad una costanza di rendimento davvero notevole, come dimostra lo score odierno di 2-(7)-5, ma subisce il sorpasso in classifica proprio nell’ultima regata di giornata da parte del fuoriclasse olandese Kiran Badloe, leader con 18 punti...