Vaccini | Rezza “Giusto fare accertamenti su AstraZeneca”

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’Ema continua a rassicurare sull’uso di questo vaccino. Sono state usate più di 8 milioni di di dosi nel Regno Unito e non c’è stata nessuna reazione avversa grave, però naturalmente il caso a cui stiamo facendo riferimento è certamente preoccupante ed èdisporre da parte dell’Aifa il blocco del lotto incriminato, il ministero della Salute invierà degli ispettori subito”. Lo ha detto Gianni, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, al Tg1, in merito alla morte di un militare in Sicilia che era stato sottoposto al vaccinocontro il Covid-19.“Non è mai facile stabilire un nesso di causalità, ma è necessario farlo, dobbiamo dare la certezza ai cittadini che isono efficaci e sicuri. L’Istituto Superiore di Sanità farà gli, ...

Ci siamo. Il piano di massa è pronto a partire. Si comincia lunedì ma qualche anticipazione potrebbe arrivare ... Gianni, con le categorie fragili, compresi i caregiver. Il primo Drive ...