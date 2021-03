Ted Nugent | Joe Biden è il peggior essere umano

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il rocker di Detroit Tedha espresso tutto il suo disappunto per il presidente americano Joe. Ha affermato cheè ilpossibile per rappresentare gli USA. Il rocker, super fan di Trump, ha ripetutamente dichiarato che le elezioni presidenziali dello scorso anno sono state una frode. Cosa ha detto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ted Nugent

Rockol.it

diceva: "Se non hai ancora imparato tutti i licks di Chuck Berry, non puoi definirti un chitarrista rock". Ma Chuck ha molto da insegnare anche dal vivo: faccia a metà fra il gentiluomo e ...Sul trono dietro la batteria si è reso disponibile a rientrare TOMMY CLUFETOS (Ozzy Osbourne, Black Sabbath , Rob Zombie, Alice Cooper,, e già con i Dead Daisies nel 2015) che sostituirà ...11 mar 2021 - Il rocker, fan di Donald Trump, senza mezzi termini nei confronti del presidente degli Stati Uniti.04 mar 2021 - Il chitarrista dei Rage Against the Machine risponde così a un utente che sui social network lo aveva attaccato.