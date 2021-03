Tamara Lunger si ferma a un passo dalla vetta del K2 | “Sono morti 5 compagni | un incubo brutale”

(Di giovedì 11 marzo 2021) “A cavalcioni sul tetto del mondo“. O quasi. Perché il K2 è la seconda verra più alta della terra: 8611 metri. Quando chiesero a George Mallory perché volesse scalare l’Everest (1924) rispose con la celebre frase “perché è lì“. A questa sua profonda e forse per tanti incomprensibile motivazione, se ne aggiungono altre, come quella diLuger. La 34enne alpinista altoatesina si èta poco prima di raggiungere ladel Karakorum 2. Sarebbe stata la prima volta per una donna, in invernale. Per lei che in quella montagna c’è già stata. Poco tempo fa, a cercare di soccorrere Sergi Mingote. Alpinista con 11 Ottomila all’attivo, il K2 se preso Mingote nel giorno della vittoria nepalese: il 16 gennaio 2021 alle 17 ora locale, l’ultimo 8000 inviolato in inverno è stato infatti conquistato. A mettere piede sui 8611 metri della cima ...

A volte vincere non significa centrare un risultato, ma avere la forza di rinunciarvi . Ce lo ha ricordato, in modo tanto chiaro e crudo, la trentaquattrenne alpinista altoatesina, rientrata in Italia dopo un'esperienza che non scorderà mai più. Era partita con entusiasmo per tentare di scalare nel periodo invernale il K2 : sarebbe stata una prima assoluta, per ...... dove sono morti 4 alpinisti in una spedizione di cui faceva parte anche l'italiana, grande amica di Moro: "È stata senz'altro l'invernale più tragica della storia " racconta l'...Il sogno dell’alpinista altoatesina — conquistare la seconda vetta più alta della Terra in pieno inverno — si è trasformato in un incubo, tra compagni morti, fatica, paura. E lei ha dovuto rinunciare: ...TRENTO. “È una delle poche volte che tornato a casa ho già chiaro cosa fare: affronterò il Manaslu per la quarta volta a dicembre 2021”. Queste le parole di Simone Moro, alpinista bergamasco specialis ...