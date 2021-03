Space X finisce male, atterra ed esplode. Non c’è due senza tre (Di giovedì 11 marzo 2021) Non c’è pace per il razzo che Elon Mask spera un giorno di inviare su Marte. Il prototipo SN10 del razzo Starship di Space X è riuscito ad atterrare in Texas, prima di esplodere a terra pochi minuti dopo e diventare così il terzo test fallito per la navicella. Mercoledì 3 Marzo il razzo era puntualmente decollato da Boca Chica, nel Texas. Dopo aver raggiunto i 10 chilometri di dislivello dalla rampa di lancio, ha cominciato la manovra di atterraggio, quando i tre motori Raptor hanno iniziato a spegnersi per consentire al veicolo di iniziare la discesa. Il razzo è quindi tornato in posizione verticale, riuscendo ad atterrare, a prima vista senza incidenti, nella posizione desiderata. Poi l’esplosione ha lanciato il velivolo in aria, che si frantumato a terra. Probabilmente la ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Non c’è pace per il razzo che Elon Mask spera un giorno di inviare su Marte. Il prototipo SN10 del razzo Starship diX è riuscito adre in Texas, prima dire a terra pochi minuti dopo e diventare così il terzo test fallito per la navicella. Mercoledì 3 Marzo il razzo era puntualmente decollato da Boca Chica, nel Texas. Dopo aver raggiunto i 10 chilometri di dislivello dalla rampa di lancio, ha cominciato la manovra diggio, quando i tre motori Raptor hanno iniziato a spegnersi per consentire al veicolo di iniziare la discesa. Il razzo è quindi tornato in posizione verticale, riuscendo adre, a prima vistaincidenti, nella posizione desiderata. Poi l’esplosione ha lanciato il velivolo in aria, che si frantumato a terra. Probabilmente la ...

