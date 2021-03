Salvini vuole vincere a Roma con la destra ma difende il governo dell’inciucio col Pd: “Draghi è concreto” (Di giovedì 11 marzo 2021) Salvini a tutto campo. Dal punto sul governo Draghi, alle proposte per Roma capitale, passando per l’inaugurazione della sede della Lega in via delle Botteghe Oscure, con un riferimento ironico al possibile invito di Zingaretti all’evento, nel luogo simbolo del Bottegone del Pci, oggi presidiato sul marciapiede di fronte alla ex storica sede comunista, dagli esponenti del Carroccio. Parla di tutto un po’. Ma, soprattutto, Matteo Salvini punta su Roma e Bertolaso. Dimostrandosi propositivo e ottimista. Nonostante il cambio di rotta che lo ha traghettato al governo. Le polemiche scatenate dall’entrata nell’esecutivo di maggioranza, a dir poco “eterogeneo”. Fino al caos vaccinale e alla proposta di un anticipo sui tempi dell’immunizzazione per i parlamentari, che il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021)a tutto campo. Dal punto sul, alle proposte percapitale, passando per l’inaugurazione della sede della Lega in via delle Botteghe Oscure, con un riferimento ironico al possibile invito di Zingaretti all’evento, nel luogo simbolo del Bottegone del Pci, oggi presidiato sul marciapiede di fronte alla ex storica sede comunista, dagli esponenti del Carroccio. Parla di tutto un po’. Ma, soprattutto, Matteopunta sue Bertolaso. Dimostrandosi propositivo e ottimista. Nonostante il cambio di rotta che lo ha traghettato al. Le polemiche scatenate dall’entrata nell’esecutivo di maggioranza, a dir poco “eterogeneo”. Fino al caos vaccinale e alla proposta di un anticipo sui tempi dell’immunizzazione per i parlamentari, che il ...

Advertising

borghi_claudio : @lameduck1960 @lucabattanta Se Salvini è sotto processo per sequestro di persona per aver bloccato dei clandestini… - HuffPostItalia : Salvini non vuole i weekend rossi - HuffPostItalia : Matteo Salvini vuole candidare Guido Bertolaso sindaco di Roma - FraLauricella : @Monicanpl Per questo #Salvini lo vuole candidare a sindaco di #Roma. - SimonuandaMaria : RT @PiramideRossa: Dicono di volere la libertà di #nonvaccinarsi...ribadendo un concetto altamente democratico come la #libertàdiscelta, ma… -