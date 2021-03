(Di giovedì 11 marzo 2021) Lasta per cominciare. Il presidente De Laurentiis vuole ricostruire la squadra dopo la deludente stagione in corso. Oltre aldi Gennaro Gattuso, anche due big potrebbero definitivamente salutare la squadra partenopea.-Bologna 3-1: sempre Lorenzo Insigne: Koulibaly e Ruiz ai saluti? I due giocatori che potrebbero lasciaresono Kalidou Koulibaly e lo spagnolo Fabian Ruiz. Il difensore centrale senegalese ha un contratto da 6 milioni netti a stagione fino al 2023. Cifre che la società, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, non sarà in grado di sostenere. Koulibaly è uno dei punti fermi della squadra partenopea ma il suo addio sembra essere molto probabile. Da tempo nel mirino ...

Advertising

sowmyasofia : Rivoluzione Napoli: due big verso l’addio - Fprime86 : RT @cmdotcom: Il Napoli programma la rivoluzione: Koulibaly e Fabian Ruiz verso l'addio - Diego31883 : RT @cmdotcom: Il Napoli programma la rivoluzione: Koulibaly e Fabian Ruiz verso l'addio - PRaman69 : RT @cmdotcom: Il Napoli programma la rivoluzione: Koulibaly e Fabian Ruiz verso l'addio - battista_mattia : RT @MCalcioNews: Rivoluzione Napoli, Koulibaly e Fabian Ruiz a rischio cessione -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Napoli

Calciomercato.com

Per la prossima stagione, probabilmente, ilsarà sottoposto a una massiccia operazione di restyling. Soprattutto se il club partenopeo ... potrebbe dar inizio a un'autentica. Un paio ...Commenta per primo Sarà, a prescindere da come si concluderà questa stagione. In casasi guarda già al futuro , nonostante l'annata in corso possa ancora essere salvata da una qualificazione alla prossima ...L'eliminazione contro il Porto ha fatto male e ha lasciato scorie maggiori rispetto a quelle degli anni passati. La Juventus ora deve necessariamente ripartire e deve cercare di farlo nel minor tempo ...I rumors di mercato parlano di un'operazione da 40 milioni di euro per il club azzurro: i nomi in questione, tuttavia, non scatenano entusiasmi.