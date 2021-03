(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Non serve a nulla creare unadicosì marcata per migliorare la gestione del ciclo provinciale dei. Se fosse questa la logica ne potremmo creare anche 78, quanti sono tutti i Comuni del Sannio”. Così in una nota per la stampa il consigliere Provinciale del Partito Democratico Giuseppe Antonio. “Ho seri dubbi che questa scelta possa essere approvata dalla Regione Campania. Sarebbe molto più semplice – prosegue – allestire delle isole di trasferenza nei vari ambiti rappresentato dagli STS regionali in modo che ogni Comune vi possa trasferire i proprie che successivamente il gestore del ciclo, individuato dall’Ente d’ambito, provvederebbe a trasportare presso gli impianti”. “A costi di gestione standard per lo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Rifiuti, Ruggiero: 'No a proliferazione di subambiti' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Ruggiero

NTR24

... smettendola con le continue guerre fra i nostri campanili quando si parla di impiantistica per i'. Con la Regione che secondonon è esente da colpe: ' In questo scenario la Regione ..."Siamo costretti a tornare sulla questione centro di raccoltae non ecocentro come erroneamente riportato sulla stampa, per replicare alla nota di alcuni ...Dicorato e Adelaide ...“Un ambito territoriale di appena 280mila abitanti, quale la Provincia di Benevento, suddivisa in 10 subambiti per la gestione dei rifiuti è una scelta ridicola. In primo luogo ...Ancora polemiche sull'individuazione e sui lavori per la realizzazione del centro di raccolta rifiuti nella zona 167 di Barletta. Parla il presidente del Comitato di Quartiere ...