Puglia, divieto di stazionamento all'aperto: l'ordinanza anti assembramento divide (Di giovedì 11 marzo 2021) ... se non per per usufruire di servizi essenziali', come riporta 'Foggia Today'. leggi anche l'articolo > L'Aifa vieta l'utilizzo di un lotto di vaccino Covid AstraZeneca in tutta Italia Covid Puglia, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021) ... se non per per usufruire di servizi essenziali', come riporta 'Foggia Today'. leggi anche l'articolo > L'Aifa vieta l'utilizzo di un lotto di vaccino Covid AstraZeneca in tutta Italia Covid, ...

Advertising

emiliobolles : RT @bisagnino: Covid, Puglia: scatta divieto di stazionamento nei luoghi pubblici - bisagnino : Covid, Puglia: scatta divieto di stazionamento nei luoghi pubblici - AnnaP1953 : RT @ivocamic: L'ultima follia #COVID #DIVIETOdiSTAZIONAMENTO #Draghi non decide e i #governatori si inventano il 'divieto di stazionamento… - LukyMe90 : RT @ivocamic: L'ultima follia #COVID #DIVIETOdiSTAZIONAMENTO #Draghi non decide e i #governatori si inventano il 'divieto di stazionamento… - PaolaAnna8 : RT @ivocamic: L'ultima follia #COVID #DIVIETOdiSTAZIONAMENTO #Draghi non decide e i #governatori si inventano il 'divieto di stazionamento… -