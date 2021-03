Puglia, ci si ferma in piazza da soli: ordinanza Corona virus, difficile situazione nel barese (Di giovedì 11 marzo 2021) “Fermo restando l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per per usufruire di servizi essenziali; b) i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private; c) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell’ambito del territorio comunale di riferimento. Art. ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 marzo 2021) “Fermo restando l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è intudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per per usufruire di servizi essenziali; b) i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private; c) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell’ambito del territorio comunale di riferimento. Art. ...

Advertising

zazoomblog : Puglia ci si ferma in piazza da soli: ordinanza Corona virus difficile situazione nel barese - #Puglia #ferma… - NoiNotizie : #Puglia, da oggi ci si ferma in piazza da soli: ordinanza - quojobis : #QuoJobis Il settore #agroalimentare non si ferma, al contrario si stima una crescita significativa nel triennio 20… - RiseLabUNIBS : RT @ArtiPuglia: Nel 2020 il mercato dell’#Agricoltura 4.0 segna un +20%. Lo dice l'Osservatorio Smart #Agrifood di @RiseLabUNIBS e @Osserv_… - ArtiPuglia : Nel 2020 il mercato dell’#Agricoltura 4.0 segna un +20%. Lo dice l'Osservatorio Smart #Agrifood di @RiseLabUNIBS e… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia ferma Covid: 22.409 contagi e 332 decessi, dati regioni del 10 marzo In tutto in Puglia sono morte 4.188 persone. FRIULI - Sono 474 i nuovi contagi e 12 le vittime da ... fontane e colate di lava per tutta la notte 10 Marzo 2021 L'Etna non si ferma. La notte scorsa l'...

La pandemia non ferma i ladri di auto: l'obiettivo preferito ora sono i Suv Secondo una ricerca di LoJack nella seconda parte del 2020 c'è stata un'esplosione nei furti delle auto, in particolare in Campania, Lazio, Puglia e Lombardia. I Suv sempre più nel mirino dei malviventi. In Italia, nel secondo semestre del 2020, c'è stato un vero e proprio boom di furti di auto. Nel mirino dei malviventi, ci sono ...

Puglia, da oggi ci si ferma in piazza da soli: ordinanza Noi Notizie Puglia, da oggi ci si ferma in piazza da soli: ordinanza Corona virus, difficile situazione nel barese Questo è, con effetto immediato e fino al 6 aprile, quanto disposto dal presidente della Regione Puglia nella sua ordinanza che, per barese e tarantino, prevede la didattica a distanza da domani al 6 ...

ROMA Per capire perché ieri in alcune Regioni italiane è scattato IL CASO ROMA Per capire perché ieri in alcune Regioni italiane è scattato l'allarme basta dare un'occhiata ai numeri dei contagi. La Puglia ha fatto circa 12.000 tamponi scoprendo quasi ...

In tutto insono morte 4.188 persone. FRIULI - Sono 474 i nuovi contagi e 12 le vittime da ... fontane e colate di lava per tutta la notte 10 Marzo 2021 L'Etna non si. La notte scorsa l'...Secondo una ricerca di LoJack nella seconda parte del 2020 c'è stata un'esplosione nei furti delle auto, in particolare in Campania, Lazio,e Lombardia. I Suv sempre più nel mirino dei malviventi. In Italia, nel secondo semestre del 2020, c'è stato un vero e proprio boom di furti di auto. Nel mirino dei malviventi, ci sono ...Questo è, con effetto immediato e fino al 6 aprile, quanto disposto dal presidente della Regione Puglia nella sua ordinanza che, per barese e tarantino, prevede la didattica a distanza da domani al 6 ...IL CASO ROMA Per capire perché ieri in alcune Regioni italiane è scattato l'allarme basta dare un'occhiata ai numeri dei contagi. La Puglia ha fatto circa 12.000 tamponi scoprendo quasi ...