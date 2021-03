Piemonte verso zona rossa, Rt 1.41 (Di giovedì 11 marzo 2021) Piemonte verso la zona rossa. “LRt in Piemonte è salito al 1.41. Non abbiamo ancora il report ma da Roma l’Iss ci ha anticipato il dato”, ha reso noto il governatore Alberto Cirio, a Cuneo, a margine della tappa del tour di ascolto e condivisone del territorio sulla programmazione dei fondi europei 2021-2027 e sul Recovery Plan. La regione dunque rischia la zona rossa, con misure e regole più restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus, sulla base delle recenti disposizioni. Nella regione preoccupa la pressione a cui sono sottoposti gli ospedali. La diffusione delle varianti fa impennare i ricoveri dei pazienti Covid tanto da imporre uno stop ai ricoveri di pazienti con altre patologie. A dare il segno della sofferenza degli ospedali era stata la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021)la. “LRt inè salito al 1.41. Non abbiamo ancora il report ma da Roma l’Iss ci ha anticipato il dato”, ha reso noto il governatore Alberto Cirio, a Cuneo, a margine della tappa del tour di ascolto e condivisone del territorio sulla programmazione dei fondi europei 2021-2027 e sul Recovery Plan. La regione dunque rischia la, con misure e regole più restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus, sulla base delle recenti disposizioni. Nella regione preoccupa la pressione a cui sono sottoposti gli ospedali. La diffusione delle varianti fa impennare i ricoveri dei pazienti Covid tanto da imporre uno stop ai ricoveri di pazienti con altre patologie. A dare il segno della sofferenza degli ospedali era stata la ...

