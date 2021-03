Per Cassa Depositi e Prestiti una nuova sede a Bari (Di giovedì 11 marzo 2021) Cassa Depositi e Prestiti ha inaugurato la nuova sede territoriale di Bari. L’iniziativa rientra in un progetto finalizzato a rafforzare ulteriormente l’impegno di CDP in Puglia e nelle regioni limitrofe. Gli uffici si trovano in Largo Nitti Valentini, e serviranno a supportare 300 enti pubblici e 7.600 imprese. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021)ha inaugurato laterritoriale di. L’iniziativa rientra in un progetto finalizzato a rafforzare ulteriormente l’impegno di CDP in Puglia e nelle regioni limitrofe. Gli uffici si trovano in Largo Nitti Valentini, e serviranno a supportare 300 enti pubblici e 7.600 imprese. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

