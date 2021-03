**Pd: per Letta sostegno unitario, ma tra anime dem resta tensione** (3) (Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) – Una prima ‘grana’ che il segretario in pectore si troverà ad affrontare sarà quella della composizione degli organismi. Nelle ultime ore sono già partite le indiscrezioni. Vedi Roberta Pinotti di Areadem (Franceschini) come vicesegretaria unica. C’è invece chi parla di un vice per Base Riformista. Sicuramente potrebbero esserci ruoli affidati a donne. Anche per dare un segnale dopo le aspre polemiche delle ultime settimane. “leadership donne? Letta è aperto e moderno, saprà interpretare il tema”, dice Titti Di Salvo, componente della Direzione del Pd e della Conferenza delle donne democratiche che si riunisce stasera. Dalla riunione potrebbe uscire un documento in vista dell’Assemblea. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) – Una prima ‘grana’ che il segretario in pectore si troverà ad affrontare sarà quella della composizione degli organismi. Nelle ultime ore sono già partite le indiscrezioni. Vedi Roberta Pinotti di Areadem (Franceschini) come vicesegretaria unica. C’è invece chi parla di un vice per Base Riformista. Sicuramente potrebbero esserci ruoli affidati a donne. Anche per dare un segnale dopo le aspre polemiche delle ultime settimane. “leadership donne?è aperto e moderno, saprà interpretare il tema”, dice Titti Di Salvo, componente della Direzione del Pd e della Conferenza delle donne democratiche che si riunisce stasera. Dalla riunione potrebbe uscire un documento in vista dell’Assemblea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

EnricoLetta : Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il #Pd nel cuore e queste sollecita… - peppeprovenzano : I neoliberali che hanno prodotto le disuguaglianze ora vogliono dare le soluzioni per risolverle. 'Giustizia social… - fattoquotidiano : Pd, Orfini: “Serve un segretario che ci porti al Congresso per archiviare l’alleanza col M5s” - spinassunta : RT @Libero_official: Secondo l'ultimo #sondaggioEmg per #Agorà, Fdi di Giorgia #Meloni ha sorpassato il Pd: le ultime cifre - luragiuseppe : RT @marco_gervasoni: #zingaretti non è più segretario del pd e per la prima volta il lazio va in zona rossa #lockdown -