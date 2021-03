No | l’idrossiclorochina non è raccomandata contro Covid-19

Leggi su wired

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Foto: George Frey/AFP via Getty Images)Dopo che il Piemonte ha aggiornato il proprio protocollo per le cure domiciliari prevedendo la possibilità di somministrare idrossiclorochina a pazienti-19 in fase precoce di malattia, si riapre la polemica sull’ormai noto antimalarico. Gli esperti più o meno famosi, ancora una volta, si dividono. Ma per le principali autorità sanitarie e la letteratura scientifica il responso è unanime:non ha dato prove di efficacia né come trattamento in fase sintomatica di-19 né come farmaco preventivo, e pertanto se ne sconsiglia la somministrazione. Non serve nelle forme gravi, in pazienti ospedalizzati Sebbene all’inizio della pandemia sia stata parecchio sostenuta anche da alcuni governi, ben presto ci si è resi conto che somministrare idrossiclorochina in pazienti ...