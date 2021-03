Matthew McConaughey sta pensando di candidarsi come governatore del Texas (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa settimana Matthew McConaughey è tornato a parlare di politica ed ha ammesso di considerare l'idea di candidarsi come governatore del Texas. Matthew McConaughey sta seriamente valutando la possibilità di candidarsi per diventare il prossimo governatore del Texas, opzione che qualche mese fa aveva escluso, almeno per il momento. Intervenuto questa settimana nel podcast The Balanced Voice, la star di Dallas Buyers Club si è esposto sul discorso politico. Alla domanda del CEO di Crime Stoppers e della conduttrice Rania Mankarious riguardo una sua ipotetica corsa come governatore, McConaughey ha ammesso che sta effettivamente prendendo in ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa settimanaè tornato a parlare di politica ed ha ammesso di considerare l'idea didelsta seriamente valutando la possibilità diper diventare il prossimodel, opzione che qualche mese fa aveva escluso, almeno per il momento. Intervenuto questa settimana nel podcast The Balanced Voice, la star di Dallas Buyers Club si è esposto sul discorso politico. Alla domanda del CEO di Crime Stoppers e della conduttrice Rania Mankarious riguardo una sua ipotetica corsaha ammesso che sta effettivamente prendendo in ...

Advertising

NRedizioni : Se Matthew McConaughey si candiderà davvero a governatore del Texas, ci sarà da divertirsi - BARRICADE248 : La prima scelta per il ruolo di Jack fu River Phoenix che purtroppo morì prematuramente. Oltre a DiCaprio erano in… - Aya784620729 : @Martinam2810 @kebrillahj1 Allora The Night Of è perfetto. Ti consiglio anche true detective il primo con Matthew M… - the21Alex : @XinXianLi69 The Legend con Tom Hardy e una sua controfigura sono due gemelli gangster di Londra ascesa e caduta mo… - LeonardoBlog : #CinemaStasera: su RaiPlay c'è Matthew McConaughey solo contro tutti e un'epidemia (di Aids) -