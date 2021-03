Mattarella: insulti su social, perquisizioni in corso (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - perquisizioni da parte della Polizia della Digos sono in corso in varie città italiane nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma su insulti e messaggi minatori rivolti sui social network contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'indagine, coordinata dal Procuratore di Roma Michele Prestipino, ipotizza il reato di offesa all'onore e al prestigio del capo dello Stato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) -da parte della Polizia della Digos sono inin varie città italiane nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sue messaggi minatori rivolti suinetwork contro il Presidente della Repubblica Sergio. L'indagine, coordinata dal Procuratore di Roma Michele Prestipino, ipotizza il reato di offesa all'onore e al prestigio del capo dello Stato.

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella insulti Insulti e minacce a Mattarella via social, perquisizioni in tutta Italia: dieci indagati Social network di nuovo utilizzati per diffondere messaggi di odio. Questa volta a finire nel mirino degli 'hater' è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , che in piena emergenza Covid è diventato oggetto di frasi ingiuriose e di messaggi minatori. Una vicenda su cui ha aperto un'inchiesta il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, ...

