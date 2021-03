Marchesin | “Ancora non ci credo | impresa straordinaria”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il portiere del Porto, Agustinha parlato a TycSports della qualificazione centrata dai lusitani contro la Juventus in Champions League. Queste le sue parole: “È un sogno essere tra le prime otto d’Europa. Abbiamo stretto i denti contro una grande squadra come la Juventus, che è tra le più forti in Europa, con campioni come Cristiano Ronaldo.non ci, è stata un’. Mi trovo bene in Portogallo: sono stato fortunato a vincere il campionato la scorsa stagione e il premio per il miglior portiere, sento di aver lavorato sodo e fatto bene le cose. Nazionale? È un orgoglio farne parte e spero di continuare a essere convocato”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.