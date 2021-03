Liguria | Codacons denuncia | ' in regione solo 173 docenti vaccinati | è ultima in classifica in Italia'

Advertising

riviera24 : Covid, Codacons denuncia: «La Liguria è ultima in Italia per vaccinazioni al personale scolastico» -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria Codacons

Riviera24

...il" Di queste circa l'8,3% (497.381) sono state destinate al personale della scuola, ma analizzando i dati regionali si scopre che esistono differenze abissali sul territorio. In, ......sono state somministrate oltre 6 milioni di dosi di vaccino contro il Covid - spiega il- ... In, ad esempio, ad oggi sono stati vaccinati solo 173 lavoratori della scuola, in Calabria ..."Il report odierno informa che in Italia sono state somministrate in totale oltre 6 milioni di dosi di vaccino contro il Covid – spiega il Codacons – Di ...Il Codacons, riportando i dati aggiornati ad oggi dell'Aifa e relativi alle vaccinazioni per categoria di cittadino, denuncia un grave ritardo nella vaccinazione anti-Covid al personale scolastico, ch ...