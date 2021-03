Lega vagabonda in Europa | Salvini insegue Orban per un nuovo gruppo | ma resta in mezzo al guado

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 marzo 2021) È un brutto momento per lain. L’indizio più corposo lo offre la decisione di lasciare libertà di coscienza agli eurodeputati sulla revoca dell’immunità agli indipendentisti catalani. Al tempo di Bossi – quando il Carroccio era solo Padania e piccole patrie – i leghisti avrebbero votato “no” a occhi chiusi. Ora invece hanno chiuso gli occhi per non vedere. E così ciascuno ha votato come gli pareva alla faccia dell’autodeterminazione dei popoli. Il voto su Puigdemont e compagni è tuttavia solo la punta dell’iceberg piazzato sulla rotta die che questi cerca di dribblare muovendo il timone un po’ di qua e un po’ di là. In realtà, il zig-zag del Capitano non rivela una tattica, ma una difficoltà: naviga a vista.è alleato con Marine Le Pen e AfD Cerca un altro, ma senza ...