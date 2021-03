La Stampa dell’editore Elkann fa a pezzi la Juventus di Agnelli e inorridisce ai modi di Nedved (Di giovedì 11 marzo 2021) La premessa sull’indipendenza giornalistica è inevitabile. Quindi, come al cinema, quest’articolo è preceduto dalla scritta: “il riferimento a un’eventuale coincidenza col pensiero dell’editore è puramente casuale”. Scherzosità a parte, colpisce e non poco la doppia pagina che oggi La Stampa ha riservato alla Juventus di Andrea Agnelli. Un processo in piena regola, con sentenza già pronunciata. Una doppia pagina talmente feroce da spingere a porsi la domanda: “La Stampa è ancora degli Agnelli?”. Sì. John Elkann è il presidente del gruppo Gedi che ha nella propria famiglia anche Repubblica. Proprio pochi giorni, La Stampa fa ha intervistato John Elkann per ricordare il nonno Gianni nel centenario della nascita. E quindi immaginiamo che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 marzo 2021) La premessa sull’indipendenza giornalistica è inevitabile. Quindi, come al cinema, quest’articolo è preceduto dalla scritta: “il riferimento a un’eventuale coincidenza col pensieroè puramente casuale”. Scherzosità a parte, colpisce e non poco la doppia pagina che oggi Laha riservato alladi Andrea. Un processo in piena regola, con sentenza già pronunciata. Una doppia pagina talmente feroce da spingere a porsi la domanda: “Laè ancora degli?”. Sì. Johnè il presidente del gruppo Gedi che ha nella propria famiglia anche Repubblica. Proprio pochi giorni, Lafa ha intervistato Johnper ricordare il nonno Gianni nel centenario della nascita. E quindi immaginiamo che ...

