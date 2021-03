La fidanzata di Sensi: “Sono una ragazza “terra a terra”. Ecco il segreto con Stefano…” (Di giovedì 11 marzo 2021) La ragazza della porta accanto. Ecco l'immagine che arriva da Giulia Amodio, fidanzata di Stefano Sensi, attraverso i social: “Certo, lo percepisco ed è proprio questa l’immagine che voglio che arrivi a chi mi conosce, a chi condivide del tempo con me e a chi mi segue. Io Sono una ragazza molto ‘terra a terra’, che fa della semplicità e il suo carattere genuino i suoi valori aggiunti”.Progetti per il futuro tra social e moda“Innanzitutto per mia natura, e ci tengo a sottolinearlo, punto sempre a nuovi obiettivi che mi danno stimoli importanti. Il mio ‘mondo’ si divide tra due campi: la moda e lo sport. Nell’ambito ‘moda’ Sono felice che il mio brand di costumi stia avendo molto successo e le richieste ... Leggi su golssip (Di giovedì 11 marzo 2021) Ladella porta accanto.l'immagine che arriva da Giulia Amodio,di Stefano, attraverso i social: “Certo, lo percepisco ed è proprio questa l’immagine che voglio che arrivi a chi mi conosce, a chi condivide del tempo con me e a chi mi segue. Iounamolto ‘’, che fa della semplicità e il suo carattere genuino i suoi valori aggiunti”.Progetti per il futuro tra social e moda“Innanzitutto per mia natura, e ci tengo a sottolinearlo, punto sempre a nuovi obiettivi che mi danno stimoli importanti. Il mio ‘mondo’ si divide tra due campi: la moda e lo sport. Nell’ambito ‘moda’felice che il mio brand di costumi stia avendo molto successo e le richieste ...

